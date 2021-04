Redmi Note 10 Pro, la spaziale Special Edition è in offerta per poco tempo

Se siete appassionati del mondo degli smartphone Android, dovete sapere che in questi giorni è in vendita a prezzo scontato una Special Edition di Redmi Note 10 Pro. Quest'ultima può fare gola anche ai "collezionisti", dato che generalmente non si vede dalle nostre parti.

Infatti, collegandosi al portale ufficiale italiano di Xiaomi e recandosi nella sezione dedicata agli smartphone, si trovano solamente le "varianti base" del dispositivo: bisogna passare per la pagina relativa all'iniziativa "La Settimana Redmi", che include promozioni che rimarranno attive fino al 2 maggio 2021, per trovare il prodotto.

In quest'ultima viene dunque messa in primo piano proprio la Special Edition di Redmi Note 10 Pro da 8/128GB, che in questi giorni si può acquistare a 329,90 euro (al posto dei precedenti 349,90 euro, risparmio di 20 euro). Purtroppo non sono disponibili molte immagini relative a questa particolare versione, ma in quella in evidenza, che potete vedere in copertina, si nota uno smartphone in colorazione Gradient Bronze con una confezione di vendita a tema spaziale.

Per completezza d'informazione, riportiamo una descrizione del prodotto effettuata da Xiaomi qualche tempo fa: "Questa edizione speciale include un'esclusiva icona Mi Fan Festival 2021 sul retro. La confezione cosmica simboleggia la nostra esplorazione comune verso infinite possibilità di vita. All'interno della confezione troverai una cartolina creativa con adesivi Mi Fan Festival sul retro, uno speciale souvenir offerto a tutti i fan Mi".

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che questo modello aveva già fatto capolino qualche giorno fa, ma adesso è stato riproposto come "offerta di punta" e potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le promozioni precedenti.

Per il resto, ovviamente nell'iniziativa "La settimana Redmi" sono incluse anche molte altre offerte, che potete approfondire tramite il portale ufficiale di Xiaomi.