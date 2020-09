Redmi Note 10 trapela online in alcuni render e foto dal vivo

La gamma di smartphone Redmi Note 9 è arrivata sul mercato ormai da qualche mese e, come ormai consuetudine per il mercato smartphone, sembra essere giunta l'ora di guardare avanti. Infatti, si inizia a vociferare in merito a Redmi Note 10.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, The Phone Talks e come si può vedere su SlashLeaks, sono trapelati online alcuni render e diverse presunte foto dal vivo del succitato smartphone. Dando un'occhiata al materiale, a quanto pare Redmi Note 10 potrebbe disporre di un pannello anteriore con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, mentre sul retro ci sarebbe un modulo fotografico circolare con tre sensori fotografici e un flash LED. La scritta "48MP" lascia spazio a pochi dubbi in merito alla lente principale.

Per il resto, i render e le foto dal vivo sembrano essere concordi per quanto riguarda il design dello smartphone, che dovrebbe presentare anche un pulsante di accensione con sensore di impronte digitali integrato, ovviamente posto lateralmente. Per quel che concerne le presunte specifiche tecniche, si vocifera della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 765G, ma alcune fonti descrivono invece la possibile adozione di un SoC MediaTek Dimensity 820. La RAM dovrebbe ammontare a 8GB.

Insomma, i rumor non sono ancora completi e risultano discordanti in alcuni casi, ma quel che è certo è che iniziano a trapelare informazioni interessanti su Redmi Note 10.