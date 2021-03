Redmi Note 10 ufficiali in Italia: ecco i prezzi confermati da Xiaomi

In seguito all'annuncio di qualche settimana fa, torniamo a trattare su queste pagine la gamma di smartphone Redmi Note 10. Infatti, Xiaomi ha confermato ufficialmente i prezzi italiani e la disponibilità relativamente ai dispositivi.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Redmi Note 10 Pro arriverà in Italia entro fine marzo 2021 in tre varianti, ovvero quelle da 6/64GB, 6/128GB e 8/128GB. I prezzi per il nostro Paese sono fissati rispettivamente a 299,90 euro, 329,90 euro e 349,90 euro.

Per quel che concerne, invece, la "variante base" Redmi Note 10, disponibile nell'unica versione da 4/128GB, quest'ultima sarà resa acquistabile in Italia entro fine marzo 2021 a un prezzo di 229,90 euro. Non abbiamo invece ulteriori dettagli in merito ai modelli Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S: l'unica cosa che sappiamo è che arriveranno in Italia più avanti.

In ogni caso, i prezzi comunicati da Xiaomi per il mercato italiano sono quelli "di base", in quanto, contestualmente al lancio dei prodotti nel nostro Paese, potrebbero arrivare anche delle promozioni come quelle a cui il brand cinese ci ha abituato in passato. Tuttavia, al momento in cui scriviamo non abbiamo maggiori informazioni.

Per il resto, ricordiamo che oggi 11 marzo 2021 abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Redmi Note 10 Pro.