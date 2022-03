I nuovi Redmi Note 11 arrivano anche in Italia: Xiaomi annuncia l'evento di lancio

A meno di due settimane dall'uscita italiana degli Xiaomi 12, i nuovi smartphone flagship di Xiaomi, il produttore cinese sembra essere pronto anche per il lancio di Redmi Note 11 Pro+ 5G e Redmi Note 11S 5G, che è stato ufficialmente annunciato dalla divisione italiana dell'azienda.

Xiaomi Italia ha infatti pubblicato su Facebook un teaser poster dell'evento di annuncio dei nuovi Redmi Note 11, che potete vedere in calce. L'evento si terrà in streaming il 29 marzo alle 14:00, e sarà visibile sui canali social dell'azienda.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G è stato rilasciato in Cina lo scorso novembre e vanta, almeno nella sua release cinese, un chipset MediaTek Dimensity 920 5G a 6 nm, dotato di una CPU octa-core e di una GPU Mali-G68 MC4. Sul mercato asiatico lo smartphone è disponibile in due tagli di RAM (6 GB e 8 GB) e in due tagli di storage interno (128 GB e 256 GB).

Lo schermo del device è un Super AMOLED da 6,67" con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 1080 x 2400, protetto con un Gorilla Glass 5. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di un sistema triple-camera composto da una fotocamera principale da 108 MP, da un grandangolo da 8 MP e da un obiettivo macro da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 16 MP.

Per quanto riguarda Xiaomi Redmi Note 11S 5G, invece, il telefono è stato rilasciato lo scorso mese in Cina. Sotto la scocca del device troviamo un chipset MediaTek Helio G96 a 12 nm, una GPU Mali-G57 MC2 e i consueti due tagli di RAM (da 6 GB e da 8 GB) e di storage, questa volta però da 64 GB o da 128 GB.

Lo schermo, in questo caso, è un AMOLED a 90 Hz con diagonale da 6,43" e risoluzione 1080 x 2040, con protezione Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, possiamo aspettarci una buona selfie-camera da 16 MP e un sistema quad-camera posteriore con una lente principale da 108 MP, un grandangolo da 8 MP e altre due lenti da 2 MP, che dovrebbero essere un sensore macro e un sensore di profondità.