Redmi Note 11 disponibili in Italia: ecco prezzi e promozioni di lancio

A diverse settimane dall'annuncio Global della serie Redmi Note 11, è finalmente arrivato il momento di accogliere in Italia i nuovi dispositivi. A tal proposito, risulta interessante approfondire le promozioni di lancio, la disponibilità e i prezzi previsti da Xiaomi per il nostro Paese.

Dovete infatti sapere che i dispositivi disponibili dal 17 febbraio 2022 sono Redmi Note 11 e Redmi Note 11S. Dove si possono trovare? Ovviamente nei soliti canali di vendita, ovvero portale ufficiale di Xiaomi, Amazon, Xiaomi Store Italia e principali catene di elettronica. Partendo da Redmi Note 11, il prezzo di listino della variante da 4/64GB è pari a 229,90 euro, mentre il costo del modello 4/128GB è di 249,90 euro.

Redmi Note 11S dispone invece di un prezzo di listino di 279,90 euro per la variante da 6/64GB, mentre si arriva a 299,90 euro per il modello da 6/128GB. Potrebbe però interessarvi attendere qualche ora in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto a partire dalle ore 13:00 del 18 febbraio 2022 e per 48 ore ci saranno le promozioni di lancio.

A tal proposito, sul sito Web ufficiale di Xiaomi e su Amazon ci sarà un prezzo early bird di 179,90 euro per il modello da 4/64GB di Redmi Note 11, nonché un costo iniziale di 249,90 euro per la variante da 6/64GB di Redmi Note 11S. Insomma, come spesso accade per quel che concerne Xiaomi, ci sarà un periodo di 48 ore in cui sarà possibile portarsi a casa i dispositivi a un prezzo "speciale".

Per il resto, ci sarà invece da attendere ancora un po' per Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G. Infatti, questi ultimi approderanno sul mercato a marzo 2022, rispettivamente a un prezzo di partenza pari a 329,90 euro (6/64GB) e 379,90 euro (6/128GB). Redmi Note 11 Pro 5G tra l'altro arriverà anche nei principali negozi di telefonia mobile e disporrà di una variante più prestante da 8/128GB, proposta a 399,90 euro. Ci sarà poi anche un modello da 6/128GB di Redmi Note 11 Pro, venduto a 349,90 euro. Non è chiaro se ci saranno o meno promozioni di lancio in questo caso.

Insomma, la possibilità di scelta non manca di certo. In ogni caso, i più attenti alle performance probabilmente attenderanno i modelli Pro, che avremo sicuramente modo di approfondire più avanti su queste pagine. Per il momento, invece, potete trovare alcune foto di Redmi Note 11 e Redmi Note 11S (ovvero i dispositivi già approdati in Italia) a corredo della notizia.