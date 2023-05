Redmi Note 12: il prezzo è già crollato del 40% su Amazon Italia

Non sono presenti solamente offerte Amazon su prodotti Apple in questo maggio 2023. Infatti, sul ben noto portale e-commerce è stato avviato, ad esempio, anche uno sconto importante sul nuovo Redmi Note 12.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il dispositivo viene venduto a un costo di 168 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può apprendere dal portale di Amazon Italia, usualmente il prezzo del dispositivo sarebbe di 279,90 euro. Si fa insomma riferimento a un possibile risparmio del 40%.

A conti fatti, dunque, risulta possibile usufruire di uno sconto di 111,90 euro. Le colorazioni del dispositivo vendute a questo prezzo al momento in cui scriviamo sono in ogni caso quelle Ice Blue e Onyx Gray. Da notare che al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata. Capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, tenendo a mente anche il fatto che la gamma Redmi Note 12 è di recente uscita (l'annuncio risale a fine marzo 2023).

Per il resto, la scheda tecnica di Redmi Note 12 comprende in questo caso 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sotto la scocca c'è poi un processore Qualcomm Snapdragon 685. Al netto di questo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Xiaomi, in quanto in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche del dispositivo.