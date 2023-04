Redmi Note 12 Pro 5G è già in forte sconto: 30% in meno su Amazon Italia

Al netto dello sconto Amazon su Samsung Galaxy Watch5, vale la pena tornare a soffermarsi su quanto proposto in ambito di offerte Tech dal ben noto portale e-commerce. Infatti, c'è un'offerta non di poco conto sullo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il costo del dispositivo è pari a 278,82 euro tramite rivenditori. Dal portale e-commerce si apprende che precedentemente il prezzo dello smartphone era di 399,90 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 30%.

A conti fatti, dunque, si tratta di uno sconto di 121,08 euro. Considerando anche il fatto che Redmi Note 12 Pro 5G è stato ufficializzato in Italia solamente a marzo 2023, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per coloro che stavano tenendo d'occhio il dispositivo (ma anche per chi è alla ricerca di uno smartphone che non costi troppo).

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Redmi Note 12 Pro 5G, vale la pena notare che il modello messo in sconto da Amazon è quello da 6/128GB in colorazione Midnight Black. Sotto la scocca c'è poi un processore MediaTek Dimensity 1080, ma se siete alla ricerca di maggiori dettagli sulle caratteristiche potreste voler dare un'occhiata anche al portale ufficiale di Xiaomi, visto che in quest'ultimo ci sono più indicazioni relativamente alle specifiche.