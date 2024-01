Redmi Note 13 in arrivo: presentazione il 4 gennaio, c'è la data di lancio italiana!

È passato meno di un mese dal lancio di Redmi 13C, lo smartphone "natalizio" di Xiaomi e Redmi. Ora, però, il sub-brand della compagnia cinese si appresta a presentare la nuova lineup Redmi Note 13: l'annuncio internazionale è previsto per domani, giovedì 4 gennaio, ma quando arriveranno i nuovi smartphone Redmi in Italia?

Con l'immagine che potete vedere in cima a questa notizia, Redmi ha fissato il 15 gennaio 2024 come data di lancio ufficiale per la Redmi Note 13 Series anche in Italia. Lo slogan dei tre smartphone è "Solo scatti iconici", confermando che anche a questo giro l'azienda si concentrerà principalmente sulla fotocamera dei suoi nuovi device, dopo aver posto un focus simile anche sulla serie Redmi Note 12 (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Redmi Note 12 Pro+ 5G).

Mentre scriviamo queste righe, comunque, i Redmi Note 13 non sono arrivati nemmeno in Cina: la loro data di lancio per il mercato domestico è infatti fissata per il 4 gennaio. Tuttavia, i rumor e i leak a riguardo ci permettono di tracciare una scheda tecnica piuttosto chiara dei tre smartphone che comporranno la lineup, ovvero Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+.

Il primo è uno smartphone di fascia medio-bassa, con SoC MediaTek Dimensity 6080 e 6 GB di RAM (che salgono ad 8 GB nella configurazione più costosa). Lo storage è da 128 o 256 GB, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 33 W. Lo schermo è un display AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120 Hz, mentre la fotocamera principale è da 108 MP: ad essa si affiancano una selfie-camera da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Prezzo? Nulla di ufficiale per il momento, ma stando al sito web di Unieuro si parla di 249,90 Euro per il modello da 256 GB.

Redmi Note 13 Pro sarà disponibile in due versioni, ovvero quella 4G (prezzo a partire da 349 Euro nella versione 256 GB, su Unieuro) e quella 5G (con prezzo fissato sempre da Unieuro a 399 Euro). Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120 Hz, un SoC Snapdragon 7 Gen2 di Qualcomm (o un MediaTek Helio G99 Ultra nella variante 4G), una RAM da 8 GB e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 W. Anche qui il punto forte è la fotocamera, da ben 200 MP, che dovrebbe combinarsi don un sensore di profondità da 2 MP e con un ultra-grandangolo da 8 MP.

Infine, Redmi Note 13 Pro+ partirà da 449 Euro sul sito web di Unieuro nella versione da 256 GB di storage e, inaspettatamente, avrà un SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, anziché optare per un chip Qualcomm. Lo schermo resta l'AMOLED a 120 Hz da 6,67" del resto della lineup, mentre la batteria si conferma da 5.000 mAh, questa volta con il supporto per la ricarica rapida a ben 120 W. La fotocamera è un sensore ISOCELL HP1 di Samsung, anch'essa a 200 MP.