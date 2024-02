Redmi Note 13 Series permette di ottenere una gift card WeRoad fino a 200 Euro

A poche settimane dalla presentazione della nuova Redmi Note 13 Series, Xiaomi comunica oggi una nuova promozione che permette di ottenere, acquistando uno degli smartphone della serie, una Gift Card WeRoad.

Nella fattispecie, da oggi 15 Febbraio al 15 Aprile 2024 acquistando uno degli smartphone della Redmi Note 13 Series e caricando la prova d’acquisto su www.promoxiaomi.it, i più veloci potranno riscattare una gift card con validità fino al 30 Settembre 2024 valida per l’acquisto di un pacchetto viaggio WeRoad fra tutti quelli presenti su www.weroad.it fino ad esaurimento scorte.

La collaborazione consentirà a coloro che scelgono Redmi Note 13 di ottenere uno sconto di 150 Euro, mentre coloro che acquisteranno Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ uno sconto fino a 200 Euro sul prossimo viaggio WeRoad.

Xiaomi evidenzia “per prendere parte al concorso, tutti i partecipanti dovranno acquistare uno smartphone Xiaomi della serie Redmi Note 13 su Mi.com, negli Xiaomi Store o presso i rivenditori autorizzati entro le 23:59 del 15 aprile 2024”.

