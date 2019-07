Redmi Note 7 è scontato al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Se state adocchiando da tempo Redmi Note 7, l'interessante smartphone del sub-brand di Xiaomi, oggi può essere il giorno giusto per l'acquisto. Infatti, il dispositivo è scontato al prezzo più basso mai visto finora sullo shop dell'azienda di Jeff Bezos.

In particolare, Redmi Note 7 viene venduto a un prezzo di 159,99 euro su Amazon Italia per quanto riguarda il modello con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Vi ricordiamo che lo smartphone è approdato sul mercato italiano solamente qualche mese fa. Redmi Note 7 è stato un successo mondiale, vendendo ben 10 milioni di unità in appena 129 giorni.

D'altronde, la critica e il pubblico hanno elogiato sin da subito lo smartphone, come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 7. Vi ricordiamo che Xiaomi Redmi Note 7 è spinto da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 operante alla frequenza massima di 2,2GHz (4 x 2,2 GHz Kryo 260 + 4 x 1,84 GHz Kryo 260), affiancato da una GPU Adreno 512.

Troviamo poi 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 256GB), sufficienti per tutte le tipologie di utilizzo. Il display è un IPS LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e screen-to-body ratio dell'81,4% circa, con la presenza del notch "a goccia" posto in alto e di bordi arrotondati. Per le specifiche tecniche complete, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata a Redmi Note 7.