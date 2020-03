Redmi Note 8, Kindle e fotocamera Sony in offerta oggi su Amazon

Anche nella giornata di oggi, continuano su Amazon le offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, il colosso di Seattle propone in sconto uno smartphone targato Redmi, una fotocamera di Sony ed un Kindle.

Partendo dal Kindle, si tratta del modello base con luce frontale integrata ed offerte speciali, che può essere acquistato a 59,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 79,99 Euro di listino. La promozione però sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi.

Lo smartphone è, invece, come detto poco sopra il Redmi Note 8 nella configurazione con 4GB di RAM e 64GB di storage, ed è disponibile al prezzo di 159,90 Euro, con consegna gratuita. In questo caso però la spedizione è effettuata da Amazon, mentre la vendita da un negozio terzo, ma beneficia anche di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione veloce senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la fotocamera, si tratta della Sony DSC-RX100M4, una fotocamera digitale con sensore da 1'', ottica Zeiss 24-70mm, mirino OLED Tru-Finder, e con angolo regolabile di circa 180°. Il prezzo proposto da Amazon è di 550,54 Euro, il 3% in meno rispetto ai 569,28 Euro di listino, per un risparmio di 19,04 Euro. In questo caso la consegna e vendita è gestita direttamente da Amazon.