Redmi Note 8T sta per arrivare ufficialmente in Italia insieme a Xiaomi Mi Note 10

Un po' a sorpresa, Xiaomi Italia ha confermato che, oltre a Mi Note 10, presto arriverà in Italia anche un altro smartphone: Redmi Note 8T. Secondo i rumor, si tratterebbe di una variante "migliorata" del recente Redmi Note 8. D'altronde, quest'ultimo non è mai arrivato ufficialmente nel nostro Paese, al contrario della variante Redmi Note 8 Pro.

L'annuncio è arrivato tramite la pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia, dove l'azienda cinese ha scritto: "Volete conoscere tutto sul successore del nostro best buy 2019? Redmi Note 8T verrà lanciato ufficialmente Mercoledì 6 Novembre alle 11:30!". Insomma, sembra proprio che l'arrivo dello smartphone nel nostro Paese sia imminente. Vi ricordiamo che nello stesso giorno verrà annunciato anche Xiaomi Mi Note 10. Vi consigliamo quindi di non perdervi l'evento se siete appassionati del mondo smartphone.

In ogni caso, non si sa ancora molto in merito allo smartphone Redmi Note 8T. Sono già trapelati alcuni render online, ma, come potete vedere nell'immagine di copertina, la risoluzione non è delle migliori. Sembra però, stando ai primi leak, che il dispositivo sia molto simile al recente Redmi Note 8. In particolare, l'unica differenza di spessore sarebbe da ricercarsi nella presenza del chip NFC. Staremo a vedere: il 6 novembre 2019 è ormai dietro l'angolo.