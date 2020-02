Redmi Note 8T è in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia!

Dopo l'offerta relativa alle Powerbeats Pro, torniamo a parlare di Amazon Italia e delle sue promozioni. In particolare, il noto smartphone Redmi Note 8T, descritto da molti come uno dei migliori dispositivi low cost, è in sconto al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos.

Per l'occasione, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 156,90 euro su Amazon Italia (modello 3/32GB). Il dispositivo è venduto e spedito direttamente dalla piattaforma e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos, quindi non si passa per alcun rivenditore. Vi ricordiamo che stiamo parlando del modello Note 8T, ovvero quello pensato per l'Europa che dispone anche del chip NFC.

Per il resto, i principali punti di forza sono la buona solidità costruttiva, l'ottimo schermo, la fotocamera che non delude le aspettative, il completo comparto connettività (che include anche il jack audio da 3,5mm per le cuffie e la porta USB Type-C) e l'autonomia granitica.

Le principali pecche sono invece alcune sbavature a livello software, le prestazioni non esattamente al top della fascia di prezzo e le poche differenze rispetto al precedente modello. Insomma, non si tratta di uno smartphone perfetto o del miglior dispositivo venduto sotto ai 200 euro, ma Redmi Note 8T è sicuramente una buona scelta, soprattutto per chi ama questa serie di smartphone.

Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Redmi Note 8T (tenete bene a mente che noi abbiamo provato la variante 4/64GB).