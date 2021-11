Redmi Note 9 si avvicina all'addio: la serie verrà interrotta a breve

Con la presentazione in Cina della gamma Redmi Note 11, il brand guidato da Lu Weibing si sta per avvicinare all’arresto della produzione e vendita di Redmi Note 9, serie d’annata 2020 dal successo notevole ma che ora dovrà lasciare spazio ai successori.

Come ripreso dai colleghi di Gizchina, il direttore generale di Redmi Lu Weibing ha rivelato nella giornata odierna che, in seguito ai grandi sconti in Cina dell’11 novembre 2021 (nota anche come la “Giornata dei Single”, ovvero la più importante giornata di saldi nel mercato del Dragone), l’azienda interromperà la serie Redmi Note 9 per concentrarsi sulla produzione di nuovi modelli delle serie Redmi Note 10 e Note 11. Ciò non andrà a ledere all’importanza storica di Redmi Note 9 in Cina, dove è ancora oggi il modello più venduto sul portale di JD durante il “Double 11”.

Grazie anche al Redmi Note 9, del resto, l’intera serie Redmi Note ha superato quota 200 milioni di unità vendute globalmente. Anzi, all’evento di lancio di Redmi Note 11 lo stesso Lu Weibing ha svelato che le vendite globali della serie Redmi Note hanno già superato i 240 milioni di unità. In altre parole, 40 milioni di unità in cinque mesi.

A proposito della gamma Redmi Note 9, ricordiamo che Redmi Note 9 Pro ha ricevuto la MIUI 12.5 Enhanced.