Redmi Note 9, nuovi smartphone in arrivo in Italia: ecco quando

Vi abbiamo parlato giusto poco fa dello sconto su Redmi Note 9S, l'ultimo dispositivo lanciato dall'azienda cinese in Italia qualche settimana fa. Tuttavia, è già giunta l'ora di parlare di altri annunci, in quanto è stato svelato un evento di presentazione che si terrà nei prossimi giorni.

In particolare, stando a quanto scritto da Xiaomi sul suo profilo Twitter ufficiale italiano, la società cinese svelerà i nuovi modelli appartenenti alla famiglia Redmi Note 9 il 30 aprile 2020 alle ore 14:00. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, la diretta streaming sarà trasmessa mediante i canali social di Xiaomi Italia, ovvero tramite i profili Facebook, YouTube e Twitter.

"Siamo quasi pronti a presentarvi i nuovi membri della #RedmiNote9 Family, e vi promettiamo anche qualche inaspettata sorpresa! Ci vediamo presto in diretta!", si legge nel post pubblicato dall'azienda cinese. Inutile dire che i fan stanno già cercando di capire quali siano queste sorprese e infatti i leaker si sono già messi al lavoro per cercare di scoprirle.

Stando anche a quanto riportato da Notebookcheck e come fatto sapere da Roland Quandt, i modelli che Xiaomi si appresterebbe a portare in Europa sarebbero Redmi Note 9 Pro (6/128GB, colorazioni bianco, grigio e verde), Redmi Note 9 (3/64GB, colorazioni bianco, grigio e verde) e Xiaomi Mi Note 10 Lite (6/128GB, colorazioni bianco, nero e viola).

Per chi se lo stesse chiedendo, sì: Xiaomi Mi Note 10 Lite è lo smartphone che è stato svelato per sbaglio da Netflix.