Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro ufficiali: schede tecniche e prezzi

Dopo la presentazione di Xiaomi Mi Note 10 Lite, la società cinese ha anche annunciato il lancio globale dei nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, che arriveranno prossimamente anche in Italia.

Scheda tecnica Xiaomi Redmi Note 9

Schermo : 6,53 pollici DotDisplay FHD+

: 6,53 pollici DotDisplay FHD+ Processore : MediaTek Helio G85 octa-core

: MediaTek Helio G85 octa-core RAM : 3/4GB

: 3/4GB Memoria : 64/128GB espandibili fino a 512GB

: 64/128GB espandibili fino a 512GB Fotocamera posteriore : 48MP + 8MP ultra-wide + 2MP macro + 2MP depth sensor

: 48MP + 8MP ultra-wide + 2MP macro + 2MP depth sensor Fotocamera frontale : 13MP in-display

: 13MP in-display Batteria: 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Scheda tecnica Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Schermo : 6,67 pollici DotDisplay FHD+

: 6,67 pollici DotDisplay FHD+ Processore : Qualcomm Snapdragon 720G

: Qualcomm Snapdragon 720G RAM : 6/8GB

: 6/8GB Memoria : 64/128GB espandibile fino a 512GB

: 64/128GB espandibile fino a 512GB Fotocamera posteriore : 64MP + 8MP ultra-wide + 5MP macro + 2MP depth sensor

: 64MP + 8MP ultra-wide + 5MP macro + 2MP depth sensor Fotocamera frontale : 16MP in-display

: 16MP in-display Batteria: 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 30W

Entrambi gli smartphone includono il jack per le cuffie da 3,5mm, supportano la connettività Dual 4G ed includono lo slot Dual SIM. Presente in entrambi i casi il sistema di riconoscimento facciale Face Unlock, ma è chiaro che la differenze principali sono da ricercare nei comparto fotografici, nelle dimensioni dei display (che hanno ottenuto la certificazione TUV Rheinland per le luci blu) e nei processori.

Redmi Note 9 Pro sarà disponibile a livello globale nelle versioni da 6/64GB e 6/128GB a partire da 269 Euro, mentre il Redmi Note 9 nei modelli da 3/64GB e 4/128GB a partire da 199 Dollari. Il produttore ha sottolineato che maggiori informazioni sulla disponibilità in Italia, le configurazioni ed i canali di vendita saranno comunicato solo nelle prossime settimane.