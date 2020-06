Redmi Note 9 in sconto da Esselunga, superata Amazon in alcuni negozi

Dopo lo sconto dello scorso mese legato a Xiaomi Mi Band 4, torniamo a trattare le offerte tecnologiche di Esselunga, che spesso hanno dato vita a delle occasioni interessanti. La promozione di fine giugno 2020 non è da meno, dato che coinvolge lo smartphone Redmi Note 9.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo arrivato nel nostro Paese solamente da poche settimane, come potete leggere nella nostra recensione di Redmi Note 9. La variante messa in sconto da Esselunga è quella con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, che solitamente verrebbe venduta a 229,99 euro. Grazie alla promozione, invece, è possibile portare a casa lo smartphone a 179 euro. Insomma, il risparmio è pari a 50,99 euro.

Come già accaduto con la promozione di Mi Band 4 lo scorso mese, si tratta di una promozione che ha varie condizioni. Innanzitutto, è necessario recarsi fisicamente in uno dei negozi aderenti all'iniziativa (trovate la lista completa sul sito ufficiale di Esselunga). Le province coinvolte vanno da Alessandria a Verona, quindi potreste trovare qualche store che si trova vicino alla vostra abitazione.

C'è poi una scadenza temporale, dato che l'offerta è valida dal 25 giugno all'8 luglio 2020. Infine, tenete bene a mente il fatto che sul portale ufficiale di Esselunga si legge: "salvo esaurimento scorte".

In ogni caso, il prezzo dell'offerta non è per niente male se comparato a quello degli altri store principali. Ad esempio, su Amazon Italia il modello da 4/128GB di Redmi Note 9 viene venduto a 183 euro tramite rivenditori. Da MediaWorld il prezzo è di 208,99 euro, mentre da Unieuro è pari a 229,90 euro. Insomma, ancora una volta la "battaglia all'ultimo sconto" si gioca sul filo di pochi euro, ma per il momento Esselunga sembra essere "in vantaggio".