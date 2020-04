Redmi Note 9S disponibile in Italia: scheda tecnica e prezzi

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, lo smartphone Redmi Note 9S è finalmente disponibile in Italia. Stiamo parlando di un dispositivo low cost che dispone di diverse caratteristiche interessanti, a partire dalla batteria da ben 5020 mAh.

In particolare, la scheda tecnica di Redmi Note 9S comprende uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera, protezione Corning Gorilla Glass 5 e supporto all'HDR, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G con processo produttivo a 8nm e operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Adreno 618, 4/6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera da 48MP (f/1.79) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 119 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.48) e una batteria da ben 5020 mAh con ricarica a 18W.

Presenti anche la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta IR. Il sensore di impronte digitali è posto lateralmente. Sono tre le colorazioni disponibili: Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White. Le dimensioni di Redmi Note 9S sono pari a 165,75 x 76,68 x 8,8 mm, per un peso di 209 grammi. Il dispositivo è resistente agli schizzi d'acqua.

Per chi se lo stesse chiedendo, sì: Redmi Note 9S è la variante internazionale di Redmi Note 9 Pro. In ogni caso, lo smartphone è disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 229 euro su Amazon Italia (4/64GB). Il modello da 8/128GB può invece essere acquistato a 249 euro.