Redmi Note 9S riceve MIUI 14 con Android 13: preparatevi all'update

Giusto dopo avere visto quali smartphone POCO riceveranno MIUI 14, ultimo aggiornamento del sistema operativo personalizzato Xiaomi basato su Android 13, la stessa società cinese sta distribuendo lo stesso update su un altro smartphone Redmi di fascia medio-bassa.

Come ripreso dai colleghi di Xiaomiui, infatti, il dispositivo mobile Redmi Note 9S sta ricevendo MIUI 14 con l’ultima iterazione del robottino verde su scala globale. La fase di rilascio in realtà non è ancora iniziata; tuttavia, l’azienda ha spiegato che “arriverà presto” con l'ultima patch di sicurezza di febbraio 2023 e sarà riconoscibile tramite il numero di build V14.0.1.0.SJWMIXM.

Grazie alla personalizzazione MIUI 14, dunque, i possessori del Redmi Note 9S lanciato in Italia nell’aprile 2020 potranno godersi novità importanti come l’eliminazione delle applicazioni pre-installate sul dispositivo – chiamate altrimenti anche bloatware – e noteranno la riduzione significativa del consumo energetico, pari al 22%. Infine, Xiaomi ha affermato che le prestazioni dello smartphone miglioreranno sensibilmente, offrendo un’esperienza molto più fluida e veloce.

Trattandosi di uno smartphone di appena due anni fa, proposto con il chipset Qualcomm Snapdragon 720G, con questo major update potrebbe avvicinarsi al termine del supporto software da parte di Xiaomi. In futuro, pertanto, per altri aggiornamenti sarà necessario procedere col modding o, nella peggiore delle ipotesi, cambiare smartphone.