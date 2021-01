Redmi Note 9T è vicino: annunciato l'evento di lancio dello smartphone 5G

Xiaomi ha confermato l'imminente arrivo, anche in Italia, del Redmi Note 9T, il nuovo smartphone 5G che aprirà le danze di questo nuovo anno per la società cinese. Dopo alcuni teaser pubblicati sui social internazionali, anche su quello italiano è apparso l'invito per l'evento del prossimo 8 Gennaio 2021.

L'appuntamento è in programma a partire dalle ore 13 sulla pagina ufficiale Facebook e sul canale YouTube. Nella didascalia si legge che "siete tutti invitati a scoprire in diretta Redmi Note 9T, la nuova aggiunta 5G alla nostra famiglia best buy... e qualche altra sorpresa!".

Anche a giudicare dall'immagine che accompagna l'invito, la caratteristica principale dello Xiaomi Redmi Note 9T sarà il 5G. Lo smartphone infatti nelle passate settimane è stato intravisto su Geekbench: a quanto pare sarà basato sul chipset Dimensity 800U di Mediatek accompagnato da 4 gigabyte di RAM, mentre come sistema operativo dovrebbe essere presente Android 10.

Un'immagine pubblicata mostra anche la scocca posteriore dello smartphone, che a quanto pare avrà un modulo fotografico circolare, simile al Redmi Note 9 Pro, con all'interno tre fotocamere ed il flash.

Nessuna informazione invece sul possibile prezzo, ma dal momento che l'annuncio è ormai dietro l'angolo, non è da escludere che trapeli nelle prossime ore.

Qualche giorno fa Xiaomi ha anche annunciato l'Mi 11, il nuovo smartphone disponibile sul mercato asiatico.