Redmi Pad SE arriva in Italia a prezzo scontato fino all'8 Settembre

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è disponibile da oggi in Italia il nuovo Redmi Pad SE di Xiaomi e per celebrare l’arrivo nel nostro paese di questo nuovo tablet, il colosso asiatico ha deciso di proporre una promozione early bid che sarà attiva fino alle 23:59 dell’8 Settembre 2023.

Effettuando l’acquisto sullo Xiaomi Store e su Unieuro, infatti, fino al prossimo 8 Settembre sarà possibile acquistarlo al prezzo speciale di 199,90 Euro, in calo dai 219,90 Euro di listino. La promozione è disponibile sulle colorazioni Graphite Gray, Lavender Purple e Mint Green.

A livello tecnico, lo Xiaomi Redmi Pad SE include un display da 11 pollici FHD+ Eye Care con refresh rate di 90Hz, batteria da 8000 mAh in grado di offrire un’autonomia in standby di 43 giorni con 219 ore di riproduzione musicale e 14 ore di riproduzione video, quattro altoparlanti Dolby Atmos, processore Snapdragon a 6nm e memoria espandibile fino ad 1 terabyte. A livello d’UI invece è presente l’interfaccia grafica MIUI Pad 14 basata ovviamente su Android.