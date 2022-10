Redmi Pad arriva in Italia: ecco il tablet da 10 pollici con batteria da 8000 mAh

Giunge nel nostro paese il nuovo Redmi Pad di Xiaomi, il tablet da 10,61 pollici con altoparlanti Dolby Atmos e refresh rate a 90Hz. Il colosso asiatico ha anche spiegato che siamo di fronte al primo tablet al mondo a ricevere la certificazione SGS per la riduzione dell’affaticamento della vista.

Ovviamente, ha anche ottenuto la certificazione TUV Rheinland per proteggere gli occhi in condizioni di scarsa luminosità, soprattutto durante le sessioni di binge watching che sono sempre più popolare soprattutto tra i più giovani.

Xiaomi Redmi Pad però guarda anche alla produttività ed è in quest’ottica che si aggiunge la fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con FOV di 105 gradi, il quale insieme alla tecnologia FocusFrame si assicura che nessuno resti escluso dalle chiamate di gruppo.

La batteria invece è da 8000 mAh, e nella confezione gli utenti troveranno anche un caricatore da 22,5W che supporta la ricarica rapida da 18W.

Redmi Pad, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. La versione più bassa sarà disponibile su mi.com, acquistabile al prezzo promo di 279,9 euro per 48 ore.

La versione da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase dl lancio pari 329,9 euro.

In occasione dello stesso evento, Xiaomi ha anche annunciato la Xiaomi 12T Series, oltre che un’ampia gamma di prodotto per la casa.