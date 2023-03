Redmi Watch 3 e Redmi Smart Band 2 arrivano in Italia, insieme a Redmi Buds 4 Lite

Giornata ricca di annunci dal fronte Xiaomi, dopo il reveal della Redmi Note 12 Series. Il marchio asiatico infatti ha annunciato l’arrivo in Italia di tanti novità per gli appassionati di dispositivi indossabili.

Si parte con Xiaomi Redmi Watch 3, che sarà disponibile dal 27 Marzo su Mi.com ed Amazon a 129,99 Euro, con possibilità di godere di uno sconto che porta il prezzo a 99,99 Euro nelle prime 48 ore.

Lo smartwatch è dotato di display AMOLED da 1,75 pollici, corredato da lunetta con finitura metallica lucida che utilizza la tecnologia NCVM per offrire un aspetto premium nelle colorazioni Black ed Ivory. Al loro fianco arrivano due cinturini in edizione speciale ed oltre 200 quadranti. Presente anche un altoparlante HD ed un microfono con cancellazione del rumore per le telefonate.

A livello tecnico Redmi Watch 3 è dotato di GPS integrato ed impermeabilità a 5ATM, e supporta i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare e 121 modalità sportive. La batteria ha una durata ufficiale fino a 12 giorni.

Dalla mezzanotte di oggi è possibile acquistare anche Redmi Smart Band 2, al prezzo di 34,99 Euro: per due settimane però è possibile portarla a casa a 32,99 Euro.

Arrivano in Italia anche le Redmi Buds 4 Lite a 34,99 Euro, che per 48 ore saranno disponibili al prezzo esclusivo di 29,99 Euro.