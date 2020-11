Redmi Watch ufficiale in Cina: caratteristiche tecniche e prezzo

A fianco della gamma di smartphone Redmi Note 9 5G, Xiaomi ha ufficializzato, sempre in Cina, lo smartwatch Redmi Watch. Quest'ultimo viene venduto a un prezzo interessante nel mercato per cui è stato annunciato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Redmi Watch verrà venduto in Cina, a partire dal 1 dicembre 2020, a un prezzo pari a 299 yuan (circa 38 euro al cambio attuale). Ci sarà inoltre un'offerta a tempo limitato che lo proporrà inizialmente a 269 yuan (circa 34 euro). Non ci sono dettagli in merito al possibile arrivo in altri mercati del prodotto, anche se sono trapelati dei rumor in merito al possibile lancio con il nome di Xiaomi Mi Watch Lite.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Redmi Watch, troviamo un display da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel. Ci sono oltre 120 watch face disponibili mediante l'applicazione Mi Fit, nonché il supporto al Bluetooth 5.0 BLE. Non mancano inoltre l'NFC, l'impermeabilità fino a 5ATM e un'autonomia stimata di 7 giorni con uso normale e fino a 12 giorni con modalità di risparmio energetico attiva. Una ricarica completa richiede circa due ore.

Le colorazioni disponibili in Cina sono Black, White e Blue. Staremo a vedere se arriverà in Europa o meno.