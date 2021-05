RedmiBook Pro, Redmi Note 10 Pro 5G e Redmi Airdots 3 Pro ufficiali: tutti i dettagli

Il brand Redmi di casa Xiaomi nella giornata odierna ha presentato e lanciato ufficialmente diversi nuovi prodotti nel corso di un evento in Cina, tra cui due nuovi computer portatili della linea RedmiBook Pro Ryzen Edition, gli auricolari TWS Redmi Airdots 3 Pro e lo smartphone Redmi Note 10 Pro: vediamo le specifiche tecniche nel dettaglio.

Partiamo dalla linea Redmibook Pro basata su processore AMD, di cui verranno proposte sul mercato due versioni rispettivamente da 14 pollici e 15,6 pollici, entrambe dotate di 16GB di RAM e SSD da 512GB. Tutti e due i computer portatili condivideranno queste specifiche tecniche: grafica Radeon integrata, opzioni I / O (due porte USB-C, una porta USB 2.0, una porta USB 3.2, una porta da 3,5 mm e un'uscita HDMI), webcam da 720p, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e uno scanner di impronte digitali integrato.

Le differenze principali si trovano in processore, display e batteria: il laptop da 15 pollici presenta sotto la scocca una CPU Ryzen 5 5600H o Ryzen 7 5800H, per un display da 15,6 pollici 3.200 x 2.000 con refresh rate a 90 Hz e una batteria da 70 Wh. D’altro canto, il modello da 14 pollici presenta una CPU Ryzen 5 5500U o Ryzen 7 5700U, uno schermo da 14 pollici 2.560 x 1.600 a 60Hz e una batteria da 56 Wh.

Il primo paio di auricolari True Wireless Airdots 3 Pro di casa Redmi giunge sul mercato con tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 35 decibel mentre, in termini di design, come potete vedere nei render ufficiali in calce all’articolo si parla di cuffiette senza stelo e di una custodia di ricarica più in linea con la custodia dei rivali Pixel Buds. Lato funzionalità si segnalano il supporto a Bluetooth 5.2, l’associazione a due dispositivi diversi e un’autonomia complessiva di 28 ore contando anche la ricarica della custodia.

Dulcis in fundo, Redmi Note 10 Pro 5G è uno smartphone dotato di schermo LCD Full HD+ dalla diagonale pari a 6,6 pollici, con risoluzione 2400 × 1080, supporto a HDR10+ e refresh rate variabile con picco a 120Hz. Sempre all’esterno troviamo un comparto fotocamera posteriore a tre sensori (64MP principale f/1.79 + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro) e un singolo sensore anteriore da 16 megapixel.

Sotto la scocca figurano invece il chipset MediaTek Dimensity 1100 con modem 5G integrato e GPU ARM G77, per tagli di memoria pari a 6GB di RAM e 128GB di memoria, 8/128 GB e 8/256 GB. La batteria offrirà 5000 mAh di capienza, il sistema operativo è Android 11 con interfaccia MIUI 12.5 e, lato funzionalità, notiamo gli altoparlanti stereo firmati JBL con Dolby Atmos, sensore di impronte digitali in-display e supporto a Bluetooth 5.2.

Giungendo ai prezzi, quelli elencati di seguito sono convertiti al cambio attuale dal prezzo cinese a Euro in quanto al momento non è noto se giungeranno anche oltre il mercato cinese. Di conseguenza, in caso di approdo in Italia possiamo aspettarci dei cambiamenti.

RedmiBook Pro 14 con Ryzen 7 5600H: 549 Euro

RedmiBook Pro 14 con Ryzen 7 5800H: 600 Euro

RedmiBook Pro 15 con Ryzen 7 5600H: 613 Euro

RedmiBook Pro 15 con Ryzen 7 5800H: 677 Euro

Redmi Airdots 3 Pro: 45 Euro

Redmi Note 10 Pro 5G 6/128 GB: circa 200 Euro

Redmi Note 10 Pro 5G 8/128 GB: circa 230 Euro

Redmi Note 10 Pro 5G 8/256 GB: circa 250 Euro

Negli ultimi giorni è diventato ufficiale anche Xiaomi Redmi Note 8 2021, sebbene anche di esso non si sappia nulla riguardo la disponibilità nel Belpaese. Intanto, Xiaomi è stata rimossa dalla blacklist statunitense.