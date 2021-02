RedmiBook Pro, svelato il design dei nuovi notebook con Thunderbolt 4

Nel corso di un evento totalmente dedicato alla nuova lineup Redmi, non solo potremo finalmente ammirare il nuovo top di gamma Redmi K40, ma avremo l'occasione di scoprire anche i refresh dei notebook della divisione Redmi.

Come riportato dai colleghi di NotebookCheck, nelle immagini teaser pubblicate da Xiaomi abbiamo finalmente modo di apprezzare le linee minimalistiche dei prossimi notebook dell'azienda, che ricordano il tradizionale design adottato da Apple per i suoi MacBook.

I portatili RedmiBook Pro arriveranno sul mercato in più varianti fra cui i laptop della serie RedmiBook Pro 15 con processori Intel Tiger Lake-H35 e la gamma RedmiBook Pro 15S con CPU AMD Ryzen 5000H. Sarà inoltre possibile aggiungere GPU discrete di NVIDIA, ma non è ancora stata pubblicata una lista dei modelli compatibili.

Continuando con le specifiche, nei poster pubblicati da Xiaomi è possibile apprendere che i nuovi RedmiBook Pro presenteranno l'interfaccia Thuderbolt 4, una caratteristica su cui l'azienda intende puntare fortemente, per via della possibilità di supportare fino a due schermi secondari in 4K e uno in 8K. Secondo la fonte, la porta Thunderbolt 4 molto probabilmente sarà presente solo sulle varianti con processori Intel Tiger Lake.

La nuova gamma di notebook Redmi verrà presentata il 25 febbraio insieme alla famiglia di smartphone Redmi K40.