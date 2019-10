Reed Hastings: 'in Italia Netflix ha raggiunto i 2 milioni di abbonati'

Reed Hastings in queste ore è a Roma per ufficializzare di persona l'accordo con la principale televisione commerciale italiana, Mediaset. Durante questa occasione il CEO e fondatore di Netflix ha anche dato qualche dato sul successo della sua piattaforma in Italia, oltre che sul futuro dei contenuti originali destinati al nostro mercato.

Come vi avevamo anticipato, Netflix ha stretto un accordo con Mediaset che prevederà anche la trasmissione di alcune delle serie ufficiali di Netflix su Italia 1. Ma la parte più importante dell'accordo prevede la realizzazione di 7 film originali Netflix, che saranno trasmessi anche su Italia 1 e sulle altre emittenti del gruppo Fininvest.

L'Italia è sempre più strategica ed importante per Netflix, prova ne è che nel nostro mercato aumentano anche i modi per accedere ai contenuti della piattaforma on-demand numero uno al mondo, a partire dalla recente inclusione dell'app e abbonamento su Sky Q anche da noi.

Così Reed Hastings: "in Italia abbiamo raggiunto i due milioni di abbonati. Siamo cresciuti e continuiamo a crescere e investiremo 200 milioni di euro nei prossimi due anni in contenuti italiani".

Hasting, nello spiegare questa nuova sinergia trai due colossi, ha definito Netflix e Mediaset "complementari". Poi ha preso la parola anche Alessandro Salem di Mediaset: "Si tratta di produzioni per raccontare storie realizzate da talenti italiani".