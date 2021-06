Referendum online, ci siamo. Colao: 'lancio entro il 1 Gennaio 2022'

Entro il 1 Gennaio 2021 sarà lanciata e testata una piattaforma online in cui i cittadini italiani potranno sottoscrivere le proposte referendarie. Ad annunciarlo il Ministro per la Transizione Digitale, Vittorio Colao.

Nel corso di un incontro con l'Associazione Luca Coscioni, in cui si è discusso della possibilità di anticipare l'uso della firma digitale per raccogliere le sottoscrizioni su proposte di iniziativa popolare, Colao ha annunciato che entro il 1 Gennaio 2022 sarà attiva una nuova piattaforma che permetterà ai cittadini di sottoscrivere le proposte referendarie effettuando il login tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica.

L'ex CEO di Vodafone ha spiegato che questo sistema sarà sviluppato da Sogei e consentirà di digitalizzare tutto il processo end-to-end tramite l'integrazione informatica dell'anagrafe e delle liste elettorali.

L'annuncio di Colao arriva in risposta ad un appello lanciato dall'associazione Luca Coscioni in cui chiedeva l'introduzione della firma digitale per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare. Il presidente Marco Gentili, nella lettera ha invitato il ministro a prendere una decisione per riparare "violazione in corso dei diritti costituzionali dei cittadini”, chiedendo che “ogni sottoscrizione su proposte di iniziativa popolare legislativa e referendaria, a livello nazionale, regionale e comunale, possa essere immediatamente attivabile anche attraverso modalità digitali".

Nel frattempo, sempre dal fronte della transizione digitale, ieri è divenuto legge il nuovo dl semplificazioni.