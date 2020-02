Regala al figlio un dinosauro giocattolo, gli portano un modello enorme con una gru

Un papà originario dell'isola di Guernsey voleva regalare un dinosauro giocattolo di grandi dimensioni al proprio figlio, ma ha leggermente sbagliato le sue valutazioni e alla fine è arrivata a casa una statua enorme. Questa è la bizzarra storia che sta catalizzando l'attenzione dei frequentatori dei social network nelle ultime ore.

In particolare, stando a quanto riportato dal Daily Mail e come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, il modello, posizionato nel giardino dell'abitazione, è stato particolarmente gradito dal piccolo Theo, che ha quattro anni. Andre Bisson, il padre, aveva acquistato una statua di dinosauro al prezzo di 1000 dollari, ma pensava che il modello avesse una lunghezza di tre metri, quando in realtà era di sei metri.

Una volta arrivato il modello, acquistato da un parco divertimenti che stava vendendo le sue "vecchie scorte", gli addetti ai lavori hanno dovuto utilizzare una gru per riuscire a mettere la statua di dinosauro nel giardino dell'abitazione di Theo e dei suoi genitori. Il papà l'ha comunque presa bene: "Non c'è stato alcun sbaglio. L'unico problema è che pensavo si trattasse di una statua lunga tre metri e invece è di sei! [...] Quando ho visto le sue dimensioni, ho riso [...] Theo era semplicemente al settimo cielo. [...] Il parco divertimenti sta semplicemente vendendo tutto tramite un sito Web e non erano disponibili dettagli, nessuno a cui chiedere, solo una foto in miniatura".

Insomma, qui abbiamo un candidato per il premio di padre dell'anno. Chissà invece come l'avrà presa la moglie.

Crediti immagini: Andre Bisson.