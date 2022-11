ho. regala una ricarica telefonica per il Black Friday: ecco come ottenerla

Pochi giorni dopo il lancio della offerta ho. da 6,99 euro al mese con 100 Giga in 4G, lo stesso operatore basato sulla rete mobile Vodafone annuncia un'interessante iniziativa per il Black Friday, ovvero la ricarica telefonica in regalo per i nuovi clienti ho. Mobile.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, da oggi 23 novembre 2022 e fino a fine mese sarà possibile ottenere una ricarica in omaggio attivando una nuova SIM presso un punto vendita abilitato. Nello specifico, l’iniziativa promozionale ho. Black Friday permette di scegliere fino al 30 novembre una offerta telefonica qualsiasi e attivare una nuova SIM ho. Mobile tramite portabilità o con un nuovo numero.

Una volta completata l’attivazione, è sufficiente attendere il primo rinnovo mensile successivo per ottenere in via completamente gratuita una ricarica telefonica del valore di 5 euro. Attenzione, però, in quanto non arriverà automaticamente: bisogna effettuare la richiesta entro il 15 gennaio 2023 inviando un messaggio WhatsApp al numero 3791001001, scrivendo la parola chiave “CASTAGNA”. A questo punto, basterà attendere qualche giorno per ricevere i 5 euro.

Ribadiamo, in conclusione, che il messaggio WhatsApp non deve includere altri testi oltre alla detta parola chiave: in tal caso, la richiesta non risulterà valida.

