Siete ancora in tempo per regalare un Amazon Echo a Natale: le offerte

Se siete indecisi su cosa regalare a Natale, una buona idea potrebbe essere rappresentata dagli Amazon Echo, che sono disponibili a prezzo scontato proprio in occasione delle festività natalizie. Vediamo insieme quali sono gli sconti proposti dal gigante di Seattle oggi 19 Dicembre.

Offerte Amazon Echo - Natale 2019

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 24,99 Euro al posto di 59,99 Euro;

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Tessuto grigio chiaro: 34,99 Euro al posto di 69,99 Euro;

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto blu-grigio: 69,99 Euro al posto di 99,99 Euro;

Echo Plus (2ª generazione) - Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina: 109,99 Euro al posto di 149,99 Euro;

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero: 59,99 Euro al posto di 89,99 Euro;

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa: 19,99 Euro al posto di 29,99 Euro.

La consegna e vendita è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi per i clienti Prime. Vi ricordiamo che Amazon ha anche diffuso un calendario contente le date per ricevere i pacchi in tempo per Natale.

Su alcuni smart speaker le date sono variabili ed in alcuni momenti la consegna è garantita entro Natale ed in altri no. Per questo motivo è sempre consigliabile controllare l'indicazione presente nella schermata di conferma dell'ordine, prima del pagamento, per evitare di incappare in brutte sorprese.

Per tutte le idee regalo di Natale tecnologiche vi rimandiamo alla nostra guida.