Regali di Natale: Huawei Watch GT, Fit e auricolari FreeBuds in offerta

Se siete alla ricerca di prodotti wearable da regalare a Natale, Huawei viene in vostro soccorso proponendo una selezione di prodotti come Huawei Fit New, gli smartwatch Watch GT e gli auricolari FreeBuds in sconto per le festività di fine anno.

Sono tante le promozioni targate Huawei per i prodotti wearable, di seguito vi segnaliamo alcune offerte particolarmente interessanti valide solamente per un periodo di tempo limitato e solo sullo shop online di Huawei.

Huawei Watch GT e Fit in offerta

Huawei Watch Fit New costa 64.90 euro fino al 19 dicembre invece di 99 euro mentre Huawei Watch GT3 42mm Active Black viene proposto a 229 euro e fino al 31 dicembre riceverete inclusi nel prezzo le Freebuds 4i, uno Strap da 20mm e un voucher Adidas Runtastic

Watch GT 2 Night Black costa 119 euro invece di 229.90 euro con Body Fat Scale in regalo fino al 21 dicembre mentre Huawei Watch GT 2 Refined Gold è in offerta al prezzo di 179,90 euro invece di 249.90 euro fino al 31 dicembre compreso. Infine Huawi Watch GT2 Pro costa 169.90 euro con Strap e Speaker Bluetooth inclusi invece di 299.90 euro, offerta valida fino al 19 dicembre 2021.

Huawei FreeBuds auricolari in offerta

State cercando degli auricolari senza fili come regalo di Natale? Ottima idea e la lineup Huawei saprà senza dubbio soddisfare le vostre esigenze. Si parte con gli auricolari FreeBuds Pro a 99,90 euro fino al 19 dicembre invece di 179 euro.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Lipstick costano 229 euro e con 20 euro in più riceverete anche Huawei Watch Fit Mini e avete tempo fino al 31 dicembre per approfittarne, infine fino al 19 dicembre trovate in offerta anche gli auricolari FreeBuds 4 Wireless a 99.90 euro con custodia ID Case in omaggio, un bel risparmio rispetto al prezzo di listino di 159 euro.