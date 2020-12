Regali di Natale da Mediaworld? Ecco come riceverli in tempo per il 24 Dicembre

Un recente studio ha mostrato che gli italiani sono in ansia per i pacchi di Natale, in quanto preoccupati di non riceverli entro il 24 Dicembre. Mediaworld ha deciso di fugare ogni dubbio con una pagina in cui spiega qual è il tempo limite per effettuare gli ordini.

Se si sceglie l'acquisto online con ritiro in negozio in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana e Lazio, è necessario ordinare entro le ore 13 del 20 Dicembre, per effettuare il ritiro entro la Vigilia di Natale. Per le restanti regioni invece l'ordine deve essere effettuato entro le ore 13 del 16 Dicembre.

Per quanto concerne la consegna a domicilio dei prodotti "leggeri", invece, gli ordini devono essere evasi entro le ore 13 del 16 Dicembre.

Per la consegna a domicilio su appuntamento dei prodotti leggeri, la deadline invece è rappresentata dalle ore 13 di domani, 14 Dicembre 2020.

Divise in due fasce la consegna a domicilio di prodotti pesanti, come grandi elettrodomestici, condizionatori e TV con diagonale superiore ai 43 pollici. In questo caso per coloro che abitano in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli V.G., Trentino A.A., Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo l'ordine deve essere effettuato entro le 13 del 15 Dicembre 2020. Per coloro che abitano in Molise, Campania, Puglia, Basilicata,Calabria, Sicilia e Sardegna, invece il tempo limite è scaduto alle 13 dell'11 Dicembre.

Tutte le informazioni su tempi, tipologie e costi di consegna sono disponibili sulla pagina dedicata.