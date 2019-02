Regali di San Valentino Amazon: in sconto gli Echo e Fire TV Stick

Su Amazon continuano le offerte di San Valentino, dopo l'apertura del negozio dedicato, il gigante degli e-commerce propone oggi degli interessanti sconti su vari prodotti proprietari.

Ad esempio, il dongle per i televisori Amazon Fire TV Stick Basic Edition (quindi con telecomando senza comandi vocali), può essere acquistato a 29,99 Euro dai precedenti 59,99 Euro, per un risparmio netto di 30 Euro.

Interessante anche l'offerta su Amazon Echo Spot, l'altoparlante intelligente basato con Alexa e caratterizzato dalla presenza dello schermo che consente ad esempio di effettuare videochiamate. Il prezzo in questo caso passa da 129,99 a 109,99 Euro, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo Amazon garantisce la disponibilità solo dal 9 Marzo, per entrambe le colorazioni.

In promozione anche Amazon Echo di seconda generazione. L'altoparlante intelligente di fascia media infatti passa da 99,99 Euro a 79,99 Euro, con consegna garantita in due giorni per le tre colorazioni.

Per coloro che invece intendono acquistare un e-book reader, Amazon propone a prezzo scontato il nuovo Kindle Paperwhite a 109,99 euro, 20 Euro in meno rispetto ai 129,99 Euro. Il Kindle Paperwhite in questione si caratterizza per la resistenza all'acqua grazie alla certificazione ottenuta, una scocca più sottile e leggera ed il doppio dello spazio di archiviazione rispetto al modello precedente.