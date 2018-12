Regalo di Natale da Samsung: Galaxy S9 e S9+ si aggiornano ad Android Pie anche in Italia

Tempo di regali natalizi in casa Samsung: la società sudcoreana ha finalmente rilasciato (anche in Italia) la versione stabile dell'aggiornamento ad Android Pie per i suoi smartphone Galaxy S9 e Galaxy S9+.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di SamMobile, sono in corso di rilascio in tutto il mondo le build G960FXXU2CRLI e G965FXXU2CRL, per un aggiornamento dal peso di circa 1,7GB. Per scoprire le maggiori novità introdotte dall'ultima versione del robottino verde, vi rimandiamo a questo articolo. Insomma, la società sudcoreana ha ben pensato di accontentare i suoi utenti appena in tempo per Natale, cosa che sicuramente farà piacere agli appassionati del mondo smartphone.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S9 dispone di un processore Samsung Exynos 9810 64 bit octa-core da 2.7 GHz, frequenza di clock maggiorata rispetto ai 2.3 GHz dell'Exynos 8895 di Galaxy S8. Processore accompagnato da GPU Mali G72 MP18, anziché dalla precedente G71 MP20, nonché 6 GB di RAM anziché i 4 GB di S8. Una configurazione che consente al sistema operativo Android 8.0 Oreo a bordo (al lancio) di poter eseguire con poco sforzo praticamente qualsiasi app o gioco richiesti dall'utente. Inoltre il sistema presenta un'ottima fluidità e reattività.

Per ulteriori informazioni su Samsung Galaxy S9 Plus vi rimandiamo alla nostra recensione, pubblicata su queste pagine qualche mese fa.