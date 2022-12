Regalo di Natale Tech dell'ultimo minuto? Chiavette USB natalizie in offerta Amazon

Andando oltre allo sconto Amazon sul kit YI Home, torniamo a trattare su queste pagine le iniziative promozionali legate al popolare portale e-commerce. Infatti, è stata lanciata, ad esempio, un'offerta relativa a un set di chiavette USB a tema natalizio.

A tal proposito, il bundle contenente le 5 chiavette USB in stile natalizio da 16GB viene ora proposto a un prezzo pari a 29,98 euro su Amazon tramite rivenditori. Si fa riferimento a un possibile risparmio del 19%, in quanto in precedenza il costo era di 37 euro. In parole povere, lo sconto è di 7,02 euro.

Potrebbe trattarsi di un potenziale regalo di Natale Tech, magari per una persona che apprezza particolarmente questo periodo dell'anno. Infatti, il set da 5 unità include chiavette a forma di Babbo Natale (x2), Pupazzo di Neve (x2) e Albero di Natale. Per approfondire meglio a cosa si fa riferimento, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata anche alle recensioni lasciate dagli utenti su Amazon.

Al netto di questo, dato che ormai mancano pochi giorni a Natale, potrebbe interessarvi approfondire anche le altre promozioni attive in questo periodo pre-natalizio, così magari da trovare ulteriori idee regalo. In questo contesto, potreste dunque voler dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti.