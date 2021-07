Altro regalo di Sky: la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra gratis per tutti!

Dopo aver regalato la finale di Wimbledon a tutti, il direttore di Sky Sport 24, Federico Ferri, ha annunciato che la pay tv di Comcast ha deciso di rendere visibile a tutti la finalissima di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra.

Nello specifico, il supermatch di Wembley potrà essere visto da tutti gli abbonati Sky, anche se non dispongono degli abbonamenti Sky Calcio o Sky Sport.

A partire dalle 21 sarà possibile collegarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR su satellite), su Sky Go e su Sky Sport Football su digitale terrestre per seguire la partita dell'anno, in cui gli Azzurri di Roberto Mancini se la dovranno vedere con i Tre Leoni di Southgate.

La finale di Wimbledon con protagonista Matteo Berrettini, invece, partirà alle ore 15 su Sky Sport Tennis al 205, Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1, ed anche in questo caso potrà essere vista in 4K HDR su satellite.

Probabili formazioni Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate.

In entrambi i casi, saranno proposti studi pre e post partita con talent per analizzare i match.