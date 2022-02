Un regalo tech per San Valentino? C'è il cuscino con codice Spotify in offerta su Amazon

Dite la verità: vi siete presi irrimediabilmente in ritardo con il regalo di San Valentino, visto che sarà il 14 febbraio. Tuttavia, ciò che conta è il pensiero, no? Perfetto, allora potreste voler dare un'occhiata a un'offerta presente su Amazon, relativa a un cuscino personalizzabile con codice Spotify.

Sì, avete capito bene: a un prezzo pari a 15,90 euro su Amazon Italia tramite rivenditori è a quanto pare possibile portarsi a casa un prodotto di questo tipo, dalle dimensioni di 40 x 40 cm. Sembra sia proprio possibile scegliere quale codice Spotify far comparire sul cuscino: tra l'altro, quest'ultimo, se stampato bene, risulterà poi scansionabile mediante l'apposita applicazione del noto servizio di streaming, avviando la riproduzione della canzone che avete scelto. Nell'annuncio presente su Amazon viene inoltre specificato che è necessario Spotify Premium e che il cuscino "non emette suoni".

Il prodotto fa già sorridere così com'è (per chi non l'avesse capito, non stiamo consigliando di acquistarlo, sia perché si tratta di un prodotto "non ufficiale" che per via del fatto che la spedizione probabilmente non arriverà mai in tempo per San Valentino: stiamo semplicemente illustrando la sua esistenza), ma ciò che può strappare più di qualche risata è la promozione che prevede un risparmio fino al 15%.

Infatti, il rivenditore che propone il prodotto consente di ottenere un 10% di sconto acquistando 2 articoli, un 12% di sconto comprando 3 articoli e un 15% di sconto acquistando 4 articoli. Dando un'occhiata alla pagina Amazon di Babloo si apre un nuovo mondo fatto di prodotti per San Valentino e non solo, quindi effettivamente si potrebbe pensare di fare più regali alla propria dolce metà, ma qualcuno sicuramente potrebbe pensare anche all'amante (o più).