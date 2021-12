Quale regalo tech scegliere per Natale? Young Platform propone Bitcoin e Dogecoin

Dicembre 2021 è arrivato e dunque si inizia a pensare ai regali di Natale. In questo contesto, chiaramente gli appassionati del mondo tech potrebbero essere alla ricerca di una soluzione "atipica", in grado di sorprendere un proprio amico o conoscente. Proprio in questo contesto si inserisce la proposta di Young Platform.

Infatti, sono state lanciate le Christmas Card Gift: come si evince dal nome, si tratta di carte regalo. Fin qui tutto nella norma, ma, per chi non lo sapesse, Young Platform è un exchange di criptovalute italiano. Cosa si regalerà dunque mediante queste Christmas Card Gift? Ovviamente Bitcoin o altre crypto, da Litecoin a Ethereum, passando per Ripple, Polkadot, Uniswap e persino Dogecoin (per la cronaca, non mancano le monete DeFi e quelle relative al Metaverso, Decentraland, The SandBox ed Enjin comprese).

Sì, avete capito bene: si tratta di buoni creati da un utente e inviati tramite messaggio di posta elettronica, utilizzabili per acquistare una o più criptovalute tra le 27 disponibili. Per chi vuole fare il regalo, è tutto molto semplice: basta collegarsi al portale ufficiale di Young Platform e seguire le apposite indicazioni proposte dal portale, inserendo un messaggio di auguri. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o debito: colui che riceverà il regalo potrà poi usufruire della carta registrandosi su Young Platform e inserendo il codice univoco.

Insomma, l'iniziativa promozionale è pensata per chi ha intenzione di regalare qualcosa di diverso dal solito (magari facendo trovare il biglietto stampato sotto l'albero oppure semplicemente affidandosi alla posta elettronica, vista la natura tech del mondo crypto). Certo, gli utenti più affezionati sapranno che carte regalo di questo tipo non sono esattamente una novità dell'ultimo momento, ma sicuramente ancora non è propriamente da tutti regalare Dogecoin ai propri cari per Natale.

"Quante volte abbiamo provato a spiegare la nostra passione per le criptovalute a chi amiamo? Finalmente un modo c'è. Grazie alle Christmas Gift Card di Young Platform possiamo regalare un'esperienza nel mondo crypto anche agli amici più scettici. Come trader e crypto enthusiast siamo i primi ambasciatori di questo mercato. Siamo noi che abbiamo il compito di mostrarne tutte le potenzialità.

Quale occasione migliore del Natale? Un regalo inaspettato e diverso dal solito, con la certezza di indirizzare i nostri amici su una piattaforma estremamente semplice e totalmente italiana. Siamo convinti che sperimentando in prima persona, anche i più diffidenti ne rimarranno affascinati e grazie alla nostra Academy si innamoreranno di questo mercato", ha dichiarato Jacqueline Nieder, Head Of Communication di Young Platform.

Nota bene: questa notizia è puramente a scopo informativo e non rappresenta in alcun modo un suggerimento di investimento o simili, né tantomeno invita a compiere operazioni in campo finanziario. Semplicemente, viene resa nota un'iniziativa promozionale reperita online.