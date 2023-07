A pieno regime dal 6 Luglio 2023 il Domicilio Digitale: così cambia la PEC

A poco più di un mese dall’attivazione dell’INAD, ovvero l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, si avvicina la deadline stabilita dal Governo e da domani 6 Luglio 2023 entrerà a pieno regime dopo l'attivazione dello scorso mese.

Come spiegato da Aruba, si tratta di una vera e propria rivoluzione anche per la PEC. I vantaggi per i cittadini saranno tanti: le notifiche da parte della pubblica amministrazione arriveranno in tempo reale, senza il rischio di ritardi o problemi relativi al mancato recapito. Tutto ciò si traduce in un notevole risparmio in termini di tempo e costi, grazie all’azzeramento del tempo necessario a recarsi presso i servizi postali ed al minore utilizzo della carta che favorirà anche un minore impatto ambientale.

Vantaggi anche per la Pubblica Amministrazione che disporrà di un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.

L’iscrizione all’INAD è volontaria e per completarla basta dotarsi di un indirizzo PEC personale. Ovviamente la procedura è gratuita ed i cittadini possono accedervi attraverso il sito web dell’iNAD con SPID, CIE o CNS.

“Si tratta di un passo avanti fondamentale per la digitalizzazione del Paese e la semplificazione della burocrazia. - ha commentato Stefano Sordi, Amministratore Delegato di Aruba PEC e Direttore Generale di Aruba - Il nuovo servizio consente ai cittadini di registrare su INAD il proprio indirizzo PEC, che diventa un canale unificato per ricevere tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione. In quanto principale Gestore PEC, possiamo però confermare che ancora prima della nascita di INAD, una larga parte di privati aveva già deciso di dotarsi di una casella PEC, merito dei sostanziali vantaggi che lo strumento porta, a fronte di un costo molto basso. Ci aspettiamo, dunque, che il domicilio digitale rafforzi i benefici per coloro che già la possiedono e spinga ulteriori cittadini ad attivarla.”

“La finalità di questo Indice è di sostituire il domicilio fisico per il recapito delle comunicazioni ufficiali ma si tratta anche di un tassello importante per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e contenere i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione– ha continuato Stefano Sordi – D’altronde per ricevere una raccomandata è necessario essere fisicamente presenti nel luogo e al momento del recapito per poter firmare l’avvenuta ricezione, mentre una comunicazione recapitata digitalmente, quindi sulla propria PEC, può essere ricevuta e letta mentre si è in mobilità e ovunque, a costo zero, senza le attese dovute all’invio della posta cartacea e con la stessa valenza legale di una raccomandata A/R.”