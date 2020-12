La Regina Elisabetta arriva su Amazon Alexa per gli auguri di Natale

Dopo aver trattato la questione dello staff, torniamo a parlare della Regina Elisabetta con aria decisamente più natalizia. Infatti, Sua Maestà è ufficialmente arrivata su Amazon Alexa per fare gli auguri di Natale. Sì, potete accedere anche voi a questa funzionalità, ma per farlo è necessario un piccolo "workaround".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e dal Guardian, a partire dalle ore 16:00 italiane del 25 dicembre 2020 potrete chiedere all'assistente vocale di riprodurre l'annuale messaggio della Regina. Non serve vivere nel Regno Unito per utilizzare l'apposito comando "Alexa, play the Queen's Christmas Day message", ma bisogna impostare il proprio dispositivo in inglese. Così facendo, sarà possibile ascoltare il classico broadcast di Natale.

Ovviamente, per noi italiani non si tratta esattamente del metodo più comodo per accedere al discorso della Regina Elisabetta, ma sicuramente è una novità interessante per Amazon Alexa. Si tratta infatti della prima volta che il messaggio viene diffuso in questo modo, consentendo potenzialmente a chiunque in giro per il globo di ascoltarlo mediante comandi vocali. Ricordiamo che non è la prima volta che la società di Jeff Bezos stringe partnership di un certo calibro. Ad esempio, sono in molti a ricordarsi della collaborazione con Samuel L. Jackson.

Per completezza d'informazione, le fonti riportano che il messaggio si potrà ascoltare anche tramite BBC Radio 4.