La Regina Elisabetta pazza per i prodotti Samsung: rinnovato il Royal Warrant

A quanto pare, la Regina Elisabetta sarebbe letteralmente pazza per i prodotti Samsung. La società coreana ha annunciato che la monarchia britannica ha rinnovato il Royal Warrant, l’onorificenza più alta data alle imprese che forniscono beni o servizi ai reali.

Come si può leggere direttamente sul sito ufficiale di Samsung Uk, “Samsung Electronics UK Ltd. ha ottenuto il rinnovo del suo Royal Warrant ed è ora riconosciuto come fornitore di prodotti di elettronica di consumo, che ora copre una gamma più ampia di beni ed elettrodomestici”.

Samsung sta fornendo alla Casa Reale Britannica i suoi prodotti dal 2012, e questo rinnovo dimostra come Elisabetta sia molto soddisfatta dei gadget del colosso coreano che ha in dotazione. L’azienda è ora un fornitore riconosciuto di prodotti d’elettronica di consumo e fornirà una gamma più ampia di beni ed elettrodomestici ai reali. Ovviamente non è stata diffusa la lista dei prodotti che sono in dotazione dei reali, ma si tratta senza dubbio di un’ottima notizia per Samsung che ottiene della certificazione più importante mai ricevuta.

