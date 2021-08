Regione Lazio, gli hacker non avevano criptato i backup: recuperati i dati

Nuovo capitolo nella vicenda riguardante il grave attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio lo scorso fine settimana e che ha aperto un nuovo fronte nella lotta alle minacce informatiche nel nostro paese. L'esperto di sicurezza Corrado Giustozzi, che lavora per l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha annunciato il recupero dei dati.

"Confermo con gioia che la Regione Lazio ha recuperato i dati senza pagamento di riscatto. Non decifrando i dati ma recuperando i backup che non erano stati cifrati ma solo cancellati. Ma lavorando a basso livello i tecnici di LazioCrea hanno recuperato tutto" si legge nel tweet, che segue l'annuncio arrivato nella serata di ieri dal Presidente della Regione, Nicola Zingaretti.

Sostanzialmente, in base alle ricostruzioni emerse sulla stampa quest'oggi, gli hacker nel momento in cui sono entrati nei sistemi di Regione Lazio non hanno cifrato uno dei sistemi di backup, ma l'avrebbero cancellato. I tecnici ed informatici si sono messi all'opera e fortunatamente sono riusciti a recuperare tale backup che ha consentito di ottenere i dati aggiornati al 30 Luglio 2021. L'attacco è iniziato il 1 Agosto 2021, quindi sostanzialmente si è perso poco.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il sistema di backup era stato acquistato nel 2019 dalla Regione da un'azienda americana di cui però non si conosce il nome. Qualche giorno fa era emersa la notizia secondo cui sarebbe stato criptato anche il backup dei dati, ma fortunatamente i tecnici sono riusciti a recuperare i file.