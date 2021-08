Regione Lazio ancora presa di mira dagli hacker: 'respinto un nuovo attacco'

Il grave attacco alla Regione Lazio non sembra placarsi. Attraverso una nota, è stato comunicato che nella notte tra il 2 e 3 Agosto i sistemi informatici hanno respinto un nuovo tentativo d'incursione.

"Questa notte i sistemi informativi della Regione Lazio hanno subito e respinto l'ennesimo attacco, resta massima l'attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza" si legge nel breve comunicato in cui viene sottolineato che il caso sarà oggetto d'indagine anche da parte dell'Antiterrorismo oltre che della Procura di Roma dove è già arrivata la prima informativa della Polizia Postale.

Nel frattempo, nella giornata di ieri il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha fatto il punto sulla situazione in audizione al Copasir. Il Presidente del Comitato, Adolfo Urso, ha spiegato che "il Ministro ha anche illustrato la recrudescenza del fenomeno, che negli ultimi mesi ha colpito sia attività pubbliche che private, rilevando la necessità di agire con urgenza per elevare il livello di sicurezza, la resilienza dei sistemi informatici e l'istruzione degli operatori".

L'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, ha annunciato che "entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. È in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore". Ad essere impattata è stata anche la piattaforma che permette di effettuare la prenotazione per il vaccino anti-Covid19.

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che è stato anche criptato il backup dei dati di Regione Lazio.