Regione Piemonte debutta nel metaverso: è la prima regione italiana a farlo

Mentre Mark Zuckerberg è alle prese con le critiche per il metaverso, a causa del riscontro non certo esaltante ottenuto, in Italia c’è una regione che vuole puntare su questo mondo virtuale e che si appresta a debuttare.

Si tratta di Regione Piemonte, attraverso il CSI (Consorzio Sistemi Informativi Piemonte. La Regione ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma nel metaverso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi della pubblica amministrazione, con tanto di ambienti virtuali in cui muoversi e poter effettuare le operazioni di vari tipo.

Il direttore generale di CSI Piemonte, Pietro Pacini, ha spiegato che la scelta di puntare sul metaverso è legata al fatto che “già oggi si possono fare tante cose, dallo shopping ad assistere a concerti”, ma è chiaro che la sua azienda vuole puntare su un comparto non facile e di impatto sui cittadini: la pubblica amministrazione.

L’assessore all’innovazione, Metteo Marnati, ha annunciato che le intenzioni sono sono di partire già nel 2023. Il primo sportello disponibile nel metaverso sarà quello contro il bullismo, e permetterà ai giovani di accedere in forma anonima e parlare con psicologi tramite i loro avatar. Solo nella seconda fase si passerà ai servizi pubblici ed i cittadini potranno ad esempio pagare il bollo dell’auto o i ticket sanitari. “Sarà una rivoluzione, un’opportunità da cogliere, si pensi a quanto può aiutare nel campo del sociale o delle disabilità” ha affermato Marnati.

