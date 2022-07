Quali sono le regioni italiane più colpite dai tornado?

Un recente studio pubblicato sulla rivista Atmospheric Research, dai ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), dimostra come il fenomeno sia diventato più frequente di quanto si pensi.

Nonostante sino ad oggi fossimo abituati a vederli nei film o nei documentari magari ambientati in America, anche il nostro Paese è divenuto sede di alcuni dei fenomeni naturali più affascinanti ed allo stesso tempo pericolosi che ci siano.

I tornado stanno diventando sempre più frequenti in particolare lungo le coste del Tirreno, e sembrano "preferire" alcune regioni come Lazio e Calabria, non disdegnando però neppure la Puglia. A cosa è dovuto però questo intensificarsi di avvistamenti?

Gli studiosi sottolineano da una parte il ruolo cruciale svolto dai cambiamenti climatici e dal surriscaldamento globale, mentre dall'altra il Tirreno rappresenterebbe una zona molto particolare dal punto di vista atmosferico.

È proprio lungo queste coste che tendono ad incontrarsi aree di bassa pressione provenienti dal Nord Italia, con venti molto caldi provenienti da Sud. Naturalmente l'incontro di queste due condizioni praticamente agli antipodi rappresenta terreno fertile per la nascita di un tornado.

Per giungere a tali conclusioni, i ricercatori hanno studiato i dati rilevati dal 1990 al 2021 riuscendo ad individuare 445 tornado di forte intensità, che si sono abbattuti su tutto il territorio italiano. Dalle analisi statistiche, è stato dunque possibile identificare non solo la frequenza del fenomeno, ma anche le principali aree di incidenza.

