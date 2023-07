Ecco le regioni della Terra che non appartengono a nessuno stato

Esistono ancora luoghi sulla Terra che non sono rivendicati da alcuno stato sovrano. Questi luoghi sono noti come Terra nullius, un'espressione latina che significa "terra di nessuno". Tra questi, troviamo Bir Tawil tra Egitto e Sudan, alcune zone lungo il confine tra Croazia e Serbia, e vasti tratti dell'Antartide.

Bir Tawil, una distesa di terra di 2.060 chilometri quadrati situata vicino al confine tra Egitto e Sudan, non è rivendicata da nessuno dei due paesi ed è la definizione suprema di Terra nullius. Questo è un luogo desolato dove le temperature di 45°C non sono rare nel pieno dell'estate (con l'avvento di Cerbero andrà peggio). La popolazione è ufficialmente zero, sebbene sia spesso frequentata da tribù nomadi di passaggio, come il popolo Ababda.

Alcuni gruppi hanno cercato di rivendicare la terra, ma nessuno è stato riconosciuto a livello internazionale. Nel 2014, Jeremiah Heaton, residente in Virginia, ha cercato di rivendicare l'area per sé, chiamandola "Regno del Nord Sudan" e autoproclamandosi re (un po' come l'Isola delle Rose). Il suo obiettivo era quello di esaudire il desiderio di sua figlia di diventare una principessa. Nonostante la storia commovente, come era prevedibile la sua rivendicazione non è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite.

Un altro esempio di luogo simile è Marie Byrd Land, in Antartide. Questa regione, che si estende per 1.605.792 chilometri quadrati, è il più grande territorio incontaminato del mondo. Il motivo per cui è rimasta una Terra nullius è semplicemente perché è una terra isolata e inaccessibile, anche per gli standard dell'Antartide.

Esistono molti altre zone completamente disabitate e in mano di nessuno, ma siamo sicuri che, in futuro, ce ne saranno sempre molto meno.