Il regista di Star Wars ha usato iPhone 11 Pro per questo cortometraggio

È possibile utilizzare il tanto pubblicizzato comparto fotografico di iPhone 11 Pro per realizzare un cortometraggio professionale? Ebbene, a quanto pare sì, visto che il regista di uno dei film della storica saga "Star Wars" ha utilizzato proprio questo smartphone per registrare un contenuto multimediale di questo tipo.

Infatti, come riportato anche da 9to5Mac, Rian Johnson, regista di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi", film uscito nel 2017, ha sfruttato la tripla fotocamera del suo iPhone 11 Pro per realizzare il cortometraggio che potete vedere qui sotto, chiamato "Paris 9/19". Quest'ultimo è stato registrato interamente con il nuovo arrivato in casa Apple, senza l'utilizzo di alcun tipo di accessorio aggiuntivo. Insomma, è piuttosto interessante vedere cos'è in grado di "tirare fuori" un fuoriclasse della regia utilizzando il semplice comparto fotografico di uno smartphone di ultima generazione.

In definitiva, nonostante sia ancora piuttosto azzardato dire che il comparto fotografico degli smartphone si stia avvicinando a quello delle tradizionali macchine da ripresa, possiamo certamente affermare che il divario si sta pian piano accorciando e che sicuramente nei prossimi anni ne vedremo delle belle.

Per quanto riguarda Rian Johnson, vi ricordiamo che è stato il regista anche di film come "Looper", "Knives Out", "Brick - Dose Mortale" e "The Brothers Bloom".



Per maggiori dettagli sul comparto fotografico dello smartphone, vi rimandiamo invece alla nostra prova di iPhone 11 Pro.