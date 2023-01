Registrare le chiamate WhatsApp su Android? Un gioco da ragazzi

Dopo aver trattato la questione dei dispositivi non più compatibili con WhatsApp dal 2023, torniamo ad approfondire il popolare servizio di messaggistica istantanea. Questa volta, ci soffermiamo sulla possibilità di registrare chiamate WhatsApp su Android.

La prima possibilità che avete a disposizione è quella di sfruttare le eventuali opzioni integrate nel vostro dispositivo, dato che alcuni brand sono soliti mettere a disposizione una funzionalità di registrazione delle chiamate, che può potenzialmente riguardare anche quelle WhatsApp. Ad esempio, spesso sugli smartphone Android si trova preinstallata un'app per registrare l'audio.

Basta dunque mettere in vivavoce la chiamata WhatsApp, mantenere in background l'app di registrazione (ovviamente avviando il tutto) e il gioco è fatto. Questo è possibile grazie al multitasking, anche se in alcuni casi potreste voler banalmente usare un altro dispositivo per registrare il tutto (semplificandovi in questo modo il compito). Tra l'altro, se vi interessa magari registrare in automatico le chiamate "classiche" (quindi andando oltre WhatsApp), potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale di supporto di Google, visto che l'app Telefono preinstallata su Android può fare al caso vostro.

Nel caso in cui i vostri test non abbiano per qualche motivo dato buon esito tramite le soluzioni integrate (d'altronde, le variabili in gioco sono molte), la soluzione a cui potreste voler ricorrere è scaricare un'app di terze parti. Tra le applicazioni più note in questo ambito c'è Call Recorder - Cube ACR, disponibile sul Play Store, che permette di raggiungere l'obiettivo in pochi "tap guidati". Insomma, ci sono parecchie semplici possibilità su Android per registrare le chiamate WhatsApp (ed eventualmente anche quelle "classiche"). La questione dipende anche dal modello di smartphone a vostra disposizione, ma in linea generale non dovreste avere problemi a effettuare il tutto.