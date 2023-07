Registrata un'attività celebrale post mortem: che sia un richiamo alla vita?

In Estonia, un uomo di 87 anni, affetto da epilessia è stato preso in cura dall'Università di Tartu. L'uomo veniva infatti monitorato con l'elettroencefalografia (EEG) che ha permesso ai medici di rilevare le crisi man mano che si verificavano e di gestirle al meglio.

Purtroppo, durante le fasi di monitoraggio, la salute dell'uomo ha subito un peggioramento tale da condurlo alla morte. È stato proprio qualche istante dopo la morte che l'EEG ha registrato per la prima volta delle attività celebrali post mortem.

Le analisi della registrazione hanno, infatti, rilevato delle variazioni delle onde celebrali appena 30 secondi dopo la morte del paziente. Solitamente, questo tipo di variazioni delle onde si attivano mentre si sogna o si elaborano informazioni; ciò dunque ha portato i medici a pensare che anche dopo la morte il cervello potrebbe riprodurre un ultimo richiamo di eventi importanti, accaduti mentre il paziente era ancora in vita.

Molto spesso si sente parlare di esperienze ai confini della morte, ma finora non era mai stato registrato un caso di impulsi, emanati dal cervello, negli istanti dopo in cui il cuore abbia smesso di battere per sempre.

Nonostante lo stupore e la meraviglia, i medici hanno cominciato a porsi molte domande su quanto tempo dovesse passare per la donazione degli organi. Il dott. Ajmal Zemmar dell'Università di Louisville, afferma:"Questi risultati sfidano la nostra comprensione di quando esattamente la vita finisce e generano importanti domande successive, come quelle relative ai tempi della donazione degli organi".

Tuttavia, non è possibile dire con certezza se il cervello di tutte le persone che lasciano la terra, sia in grado di generare attività simili. Proprio per questo è stato fatto uno studio sui ratti i cui risultati sono stati molto simili; i loro cervelli inviavano impulsi sia prima che dopo la morte.

Ci sono tante cose che non sappiamo sul cervello umano ma abbiamo la certezza che un giorno, la scienza sarà in grado di rispondere a tutte le nostre domande.